حثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على قبول دعوة من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في 15 أغسطس 2024، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن بيان لوزارة الخارجية.

ووفق البيان، أعلنت الإمارات انضمامها إلى الدعوة الموجهة من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.

أخبار ذات علاقة الإمارات تنجح في إجلاء ما لا يقل عن 85 فلسطينيا من غزة

وأعربت الإمارات عن أملها بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف، مجددة تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، بحسب نص البيان.

وقالت قطر ومصر وأمريكا، أمس الخميس، في بيان مشترك، إنها عملت لشهور للتوصل إلى "اتفاق إطاري" وهو الآن على الطاولة، وتتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ.

وأضاف البيان: "نحن، بوصفنا وسطاء، مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات الأطراف جميعها"، وفق ما أوردته "رويترز".