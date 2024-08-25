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في أولى جولاته الخارجية.. بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر | إرم نيوز

العالم العربي

في أولى جولاته الخارجية.. بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر

في أولى جولاته الخارجية.. بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر
مسعود بزشكيانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 6:01 م

كشفت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، الأحد، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الرئاسة الإيرانية قوله إن الرئيس مسعود بزشكيان سيزور بغداد نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب المصدر "ستكون زيارة بزشكيان إلى بغداد هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية في يوليو/تموز الماضي"، مشيرةً إلى أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية تلقّاها من الرئيس العراقي عبد الطيف جمال رشيد".

وأشار المصدر إلى أن "الزيارة ستكون نهاية سبتمبر قبل أن يسافر الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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 وبحسب وسائل إعلام محلية إيرانية، سيرافق بزشكيان في زيارته إلى بغداد وزير الخارجية عباس عراقجي، ووزراء الداخلية والنفط والإسكان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجَّه، في وقت سابق، دعوة رسمية إلى بزشكيان لزيارة بغداد، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

العراقإيران

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