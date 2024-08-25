أثار استهداف ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الأحد، لحظيرة دجاج شمالي إسرائيل خلال ردها على اغتيال قائدها العسكري فؤاد شكر، بعد انتظار دام أسابيع موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق حزب الله ما يزيد على 300 صاروخ ومسيرة على شمالي إسرائيل، في رد قال إنه أولي على اغتيال شكر الذي قضى بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية الشهر الماضي.

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وكان مسؤول في المليشيا قال اليوم الأحد، إن الرد على اغتيال شكر الذي جرى اليوم، تأخر لحسابات سياسية، على رأسها المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

ولكن الرد أثار موجات سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبين أنه ليس بحجم اغتيال رئيس أركان الحزب.

وأشار مدونون بسخرية إلى وقوع "إصابات طفيفة في صفوف عدد من الدجاجات بعد طول انتظار لرد الميليشيا".

وعبر أحد المدونين عن خشيته من "ارتفاع أسعار الدجاج في العالم جراء استهداف حظيرة الدجاج شمالي إسرائيل".

وعلق عبد الله المزهر قائلًا: "وبعد طول انتظار للرد الإيراني، الحوثي يهاجم مدينة مأرب اليمينة، أما حزب إيران فيقصف بضراوة حظيرة دجاج في الأراضي المحتلة".

وقال مدون ثالث يدعى عضوان الأحمري إن "حزب الله استهدف إسرائيل فجر اليوم، والضحايا دجاج، هذه حقيقة لا نكتة، الضحايا دجاج".

وأضاف الأحمري أن "الصبر الإستراتيجي والحنكة والدهاء الإيراني دعاية إعلامية ألبسها التاج باراك أوباما حين كان يسمح بتمدد طهران في المنطقة مقابل الاتفاق النووي".

وأردف: "الرد على مقتل إسماعيل هنية باستهداف حظيرة دجاج!".

وكتب الصحافي مصطفى كامل في تدوينة: "إصابة مباشرة يحققها حزب الله بصواريخه ومسيّراته في حظيرة دجاج صهيونية، تسفر عن خسائر مادية من دون إحداث خسائر في صفوف الدجاج".