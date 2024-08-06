أفادت مواقع إخبارية رسمية في إيران، اليوم الثلاثاء، بتوقف برامج أنظمة عرض الخرائط والطرق وتحديد المواقع (GPS)، لأسباب قد تكون أمنية، وسط حالة من التوتر بين طهران وتل أبيب.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن "نظام الخرائط الإيراني الشهير "نشانه" الذي يُستخدم بكثرة بين الإيرانيين قد توقف عن العمل في وقت متأخر من مساء الاثنين".

وأضاف الموقع في تقرير له، "أن هناك خللا في أنظمة الخرائط وتحديد المواقع (GPS) داخل إيران"، مشيراً إلى أن "الخلل والحجب قد يكون من قبل الأجهزة الحكومية لدوافع أمنية".

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ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عن الخلل الذي تسبب بإيقاف عمل وأنشطة برامج الخرائط وتحديد المواقع.

ويأتي توقف هذه الأنظمة في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وإمكانية أن تشن طهران وحلفاؤها بالمنطقة هجوماً على تل أبيب، وذلك بعد اتهامها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

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ولقي هنية وأحد مرافقيه مصرعهما جراء هجوم استهدف محل إقامتهما شمال العاصمة طهران فجر الأربعاء الماضي، فيما حمّل الحرس الثوري وحركة حماس إسرائيل المسؤولية.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، برد حاسم وقوي تتلاقاه إسرائيل من قبل بلاده، وذلك بسبب اغتيال هنية واختراق سيادة إيران.