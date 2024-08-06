توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، هجومًا إيرانيًّا "أكثر تعقيدًا" ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت.

وقال باراك، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الهجوم المحتمل "قد يحدث من عدة اتجاهات، وهو ما سيحتاج إلى مزيد ومزيد من القوة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن التنبؤ" بطبيعة الهجوم.

وحذر من أن الإيرانيين يحاولون تحسين أدائهم لجعل الهجوم أكثر نجاحًا من السابق، الذي وقع في أبريل/ نيسان الماضي.

وكشف باراك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراحًا من "رؤساء الخدمة السرية" السابقين قدموه ست مرات في السنوات الثماني أو العشر الماضية للتخلص من قيادة حماس كلهم "في ضربة واحدة".

وشدد على أن التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لإسرائيل هو إعادة الرهائن، وفي ما يتعلق بهذا الهدف، قال إن الحقيقة هي أن "مقتل هنية لم يساعد على أقل تقدير".

وقال باراك يوجد ضرورة ملحة لكبح جماح حماس في قطاع غزة، والتأكد من أن الحركة لم تعد قادرة على تهديد إسرائيل.

"المسار الصحيح"

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق عما وصفه بـ"المسار الصحيح" لمواجهة حماس، بالقول إن الطريقة العملية لتحقيق ذلك كانت "مهاجمة قطاع غزة كاملًا في وقت واحد بقوتنا المتفوقة كثيرًا، لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر والسيطرة على المدن جميعها والمخيمات جميعها والمناطق جميعها في وقت واحد".

وأضاف أنه بعد ذلك "يُسلَّم قطاع غزة إلى قوة عربية وطنية مدعومة من قبل جامعة الدول العربية والأمريكيين، مدة محدودة، 9 إلى 18 شهرًا ربما، وخلال هذه المدة يعيدون إلى المنطقة ما أسماه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسيادة الفلسطينية المعدلة".

وأكد أن الجسم الشرعي الوحيد المعترف به دوليًّا هو السلطة الفلسطينية، وقال "إنها ليست مثالية، ولكنهم أفضل كثيرًا من حماس"، وفق تعبيره.

وشدد على أنه "في حرب العصابات، بإمكان حماس جر الأمر لسنوات، وليس من صالحنا أن نبقى هناك (في قطاع غزة) لسنوات"، عادًّا إسرائيل "فوتت الفرصة مرارًا في الأشهر العشر الماضية" لتحقيق أهدافها.

وعن التوقعات بشأن الرد الإيراني وما بعده قال باراك "ما سيحدث بعد الهجوم سيعتمد على نتائجه، فإذا ما قتل عدد أكبر من المواطنين الإسرائيليين، فقد يؤدي ذلك إلى رد فعل آخر من شأنه أن يؤدي تدريجيًّا إلى حرب إقليمية شاملة".

وأضاف "لا أعتقد أننا مهتمون بخوض هذه الحرب حاليًّا، ولن أوصي الإيرانيين بذلك أيضًا، ولكن الأمر خارج عن سيطرتنا، يمكن أن يحدث ذلك في الأيام أو الأسابيع القادمة".