التحديات تعصف بنتنياهو وسط استمرار الحرب
ترى صحيفة التلغراف البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحر في مشهد مليء بالتحديات على جبهتين مترابطتين، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة.
وتؤكد الصحيفة في تقرير أن أول التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي هو توجيه رد فعل مواطنيه على الحرب المستمرة، والثاني هو الصراع الذي يخوضه مع ضغوط سياسية داخلية تهدد قيادته.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو نادرا ما يتواجد في مقر إقامته في القدس منذ بدء الحرب، وهي علامة واضحة على التزامه بقيادة الجهود الحربية من مواقع استراتيجية رئيسة مثل الكنيست والمقر العسكري في تل أبيب.
وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمتع بنفوذ كبير، فعلى الرغم من مواجهة تحديات شخصية، بما في ذلك اتهامات الفساد والانشقاق داخل حزبه، إلا أن سلطته تبقى محورية في تحديد مسار العمل ضد حماس.
ويؤكد الصراع القوة العسكرية الإسرائيلية في سعيه إلى القضاء على حماس، لكن تصاعد الاهتمام العالمي بشأن الضحايا المدنيين زاد الضغوط من الدول الحليفة مثل بريطانيا والولايات المتحدة للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين. هذا الضغط أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرارات لدى نتنياهو الذي يشتهر بفترة ولايته الطويلة كزعيم لإسرائيل امتدت على مدار 16 عامًا.
واندلعت الحرب في سياق مجموعة من الاضطرابات الداخلية، حيث كانت قيادة نتنياهو تواجه ضغوطًا منذ فترة بسبب هشاشة التحالف الحكومي والخلافات القضائية التي أثارت احتجاجات عامة واسعة النطاق.
واتسعت رقعة الانتقادات بعد الثغرة الأمنية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أدت إلى تسلل مقاتلي حماس إلى مستوطنات غلاف غزة، مما ألقى بظلال سلبية على سمعة حكم نتنياهو.
واعتبر التقرير أن المشاعر العامة لا تزال منقسمة؛ فبينما يدعم البعض نهج نتنياهو، يطالب آخرون، بمزيد من المساءلة والإجراءات لتأمين الرهائن الذين تم احتجازهم أثناء التسلل.
وفي خضم الفوضى، يواجه نتنياهو ضغوطاً لا هوادة فيها لرسم مسار ما بعد الحرب، حيث تشير المشاعر العامة في إسرائيل إلى حرص جماعي على إنهاء الحرب.
أما في غزة، فالخسائر التي تخلفها الحرب على حياة المدنيين كارثية، حيث يعاني الفلسطينيون من أزمة إنسانية تتفاقم بسبب القصف المتواصل والنزوح وندرة الضروريات وانتشار الخوف.
المصدر: صحيفة التلغراف البريطانية