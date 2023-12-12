التحديات تعصف بنتنياهو وسط استمرار الحرب

ترى صحيفة التلغراف البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحر في مشهد مليء بالتحديات على جبهتين مترابطتين، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة.

وتؤكد الصحيفة في تقرير أن أول التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي هو توجيه رد فعل مواطنيه على الحرب المستمرة، والثاني هو الصراع الذي يخوضه مع ضغوط سياسية داخلية تهدد قيادته.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو نادرا ما يتواجد في مقر إقامته في القدس منذ بدء الحرب، وهي علامة واضحة على التزامه بقيادة الجهود الحربية من مواقع استراتيجية رئيسة مثل الكنيست والمقر العسكري في تل أبيب.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمتع بنفوذ كبير، فعلى الرغم من مواجهة تحديات شخصية، بما في ذلك اتهامات الفساد والانشقاق داخل حزبه، إلا أن سلطته تبقى محورية في تحديد مسار العمل ضد حماس.