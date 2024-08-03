طلبت بريطانيا من رعاياها في لبنان مغادرة ذلك البلد "في الحال"، وجاء ذلك بعد أقل من ساعة على مطالبة الولايات المتحدة رعاياها في لبنان إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد. حسب بيان للسفارة الأمريكية في لبنان.

يأتي ذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب بين اسرائيل وحزب الله في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.

ونقلت "فرانس برس" عن السفارة قولها في بيان: "نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم".

وأشارت إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن "خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".

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وتتوقع الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ووكلائها في المنطقة تهديداتهم بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر الأربعاء، في طهران مع احتدام حرب غزة، واغتيال المسؤول العسكري البارز في ميليشيا حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية فيما لم تؤكد أو تنفي تل أبيب الأمر.

من جهتها، أوصت الشؤون القنصلية بالخارجية الأمريكية مواطنيها في لبنان، الذين لا يرغبون في المغادرة، "إعداد خطط طوارئ للاحتماء في أماكن سكنهم".

وأضافت أنه "على المواطنين الأمريكيين عدم الاعتماد علينا لإجلائهم في حالات الأزمات".