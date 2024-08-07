وسط نذر الحرب.. واشنطن تعلن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن حركة حماس وإسرائيل ما زالتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن "مفاوضات الرهائن عالقة ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى حسبما نعتقد" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

يأتي ذلك، على الرغم من تزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وتبذل واشنطن جهوداً "دبلوماسية مكثفة" لمنع المزيد من التصعيد بعدما هددت إيران بالرد على مقتل هنية، بحسب وكالة "فانس برس".

وعيّنت حركة حماس يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية، ما أثار مخاوف من أن تصبح المفاوضات أكثر صعوبة.

ويتهّم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخطّطين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن المفاوضات بشأن هدنة في غزة "وصلت إلى مرحلتها النهائية"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتسعى الولايات المتحدة حاليا إلى منع نشوب حرب شاملة في المنطقة.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر، عزّزت الولايات المتحدة منظومتها العسكرية في المنطقة، ونشرت مزيداً من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل.