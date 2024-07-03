قال مسؤول يمني إن المحادثات الجارية مع الحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين، في العاصمة العمانية مسقط، "تُجرى وسط أجواء إيجابية"، وعبّر عن أمله بتحلي الميليشيا بـ"المصداقية" في المفاوضات.

وذكر المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية المشارك في المفاوضات، ماجد فضائل، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن الإفراج عن السياسي اليمني، محمد قحطان، المختطف في سجونهم، مقابل الإفراج عن 50 سجينا حوثيا لدى الحكومة.

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة التاسعة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، برعاية من الأمم المتحدة.

أخبار ذات علاقة "اقتصادية وأمنية ودعائية".. أهداف الحوثي من إعادة فتح الطرقات باليمن

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، لكن وفدي الحكومة والميليشيا قدما قوائم بأكثر من 15 ألف مختطف وسجين خلال مفاوضات ستوكهولم في السويد عام 2018.

ونفذت الحكومة والحوثيون، في أبريل/ نيسان 2023، صفقة شهدت إطلاق سراح 900 مختطف وسجين بوساطة أممية.