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بعدما استهدفها الحوثيون.. إنقاذ طاقم الناقلة سونيون

بعدما استهدفها الحوثيون.. إنقاذ طاقم الناقلة سونيون
سفينة تتعرض لهجوم حوثي في البحر الأحمرالمصدر: رويترز ـ أرشيفية
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 9:27 ص

قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) لرويترز، إن طاقم الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان، والتي هاجمها الحوثيون أمس الأربعاء غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة.

ويتكون الطاقم من روسيين اثنين و23 فلبينيًّا.

وتشن ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ولم تعلن الميليشيا مسؤوليتها بعد عن هجمات يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين واستُهدفت بعدد من المقذوفات على بعد نحو 77 ميلًا بحريًّا غربي ميناء الحديدة في اليمن.

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اليمنميليشيا الحوثي

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