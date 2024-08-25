رأى تقرير عبري أنّ الولايات المتحدة أدت دورا مهما في الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل على أهداف تابعة لميليشيا "حزب الله" فجر اليوم.

وأوضح موقع "واللا" الإخباري أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان، ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة" وفق تعبيره.

وبحسب التقرير العبري، فقد تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بمهاجمة لبنان "لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل"، وفق تعبيره، مضيفا "نتابع ما يحدث هناك ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية من جانبها في بيان لها أن أوستن "تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي لمناقشة الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله".

وأضاف البيان: "أكد أوستن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها بالمنطقة" بحسب عبارته.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" عن كثب، ويتواصل مع فريقه للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان، إنه "بتوجيه من بايدن يتواصل المسؤولون الأمريكيون الكبار بشكل متواصل مع نظرائهم الإسرائيليين"، مضيفا: "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وفي السياق ذاته ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أنّ مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أكدوا أنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، حصلت الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات استخباراتية أظهرت أن "حزب الله" يستعد لشن هجوم "في وقت قريب".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس" إن الولايات المتحدة أُبلغت واشنطن مسبقا بالضربة.