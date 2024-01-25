معتز عزايزة لـ"إرم نيوز": حرب غزة مأساوية وهددوني بالقتل (فيديو)

استهدفت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كل شيء من البشر إلى الحجر والشجر، ولم يسلم صنّاع المحتوى الرقمي والصحفيون بالتالي من دائرة الإستهداف.

وتعرض العديد من صنّاع المحتوى الرقمي في غزة والضفة للاغتيال، وبعضهم الآخر واجه تهديدات بالقتل، من قبل مستوطنين إسرائيليين ووسائل إعلام عبرية متطرفة.

وروى معتز عزايزة أحد أبرز صنّاع المحتوى الرقمي في غزة، لـ "إرم نيوز"، بعضاً من القصص المأساوية للحرب الجارية في القطاع، وقدم شهادته الخاصة حول فظاعة وأهوال ما يعيشه أهالي القطاع.