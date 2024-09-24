الجيش الإسرائيلي: نسعى لأن تكون الحرب ضد حزب الله "قصيرة قدر الإمكان"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون الحملة العسكرية ضد ميليشيا حزب الله اللبنانية قصيرة قدر الإمكان، لكنها مستعدة لأن تطول.

وعرض هاجاري مقطع فيديو لما قال إنه هجوم على منزل تم إخفاء منصات إطلاق صواريخ فيه، ولهجوم آخر على مبنى أعقبته انفجارات ثانوية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال هاجاري: "سنواصل عرض ما كان حزب الله يفعله على مدى السنوات العشرين الماضية، فلقد حوَّل آلاف المنازل المدنية في جنوب لبنان وغيرها من المناطق إلى قواعد إرهابية، فضلاً عن أنه حوَّل جنوب لبنان إلى منطقة قتال".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن 558 قتيلًا، بينهم 50 طفلًا، و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.