اختتمت مساء السبت، الجولة التاسعة من المفاوضات اليمنية، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وميليشيا الحوثي، المتعلقة بالأسرى والمختطفين، المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث باسم الفريق الحكومي المشارك في المفاوضات، ماجد فضائل، إن المشاورات "حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرًا"، خلال فترة انعقاده التي انطلقت الأحد الماضي.

وأشار فضائل، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن هناك جولة تكميلية ستعقد خلال شهرين، يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين، والتقارب حولها، برعاية من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

وذكر المتحدث باسم الفريق الحكومي، أن ميليشيا الحوثي "عملت على إفشال أي عملية تبادل للأسرى والمختطفين خلال هذه الجولة، كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم أي وزن".

وعبّر عن شكره للتسهيلات العمانية لانعقاد هذه الجولة، ولمكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على رعايتهم جولة المفاوضات التي شهدتها مسقط.

من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر مرتضى، إنه تم الاتفاق في جولة مسقط على بعض النقاط، أهمها حل الإشكالية القائمة حول السياسي المختطف لدى الميليشيا محمد قحطان، "وكذا تبادل بعض قوائم الأسرى".

مضيفًا في تدوينة على "إكس"، أنه نظرًا لضيق الوقت "تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".

وتأتي جولة المفاوضات التاسعة في ملف الأسرى والمختطفين، كجزء من التزام الجانبين بما تم التوصل إليه من توافق في ملف الأسرى، خلال مشاورات الحكومة اليمنية والحوثيين التي رعتها الأمم المتحدة، في "ستوكهولم" العام 2018.