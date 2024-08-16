علّقت سفارة طهران لدى بيروت على فيديو لـميليشيا "حزب الله" يظهر منشأة تحت الأرض، بأن إيران قادرة على "مهاجمة العدو من أي نقطة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت السفارة الإيرانية عبر منصة "إكس" تعليقًا على فيديو "عماد 4" الذي نشره الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله": "في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال: مدن الصواريخ".

وأضافت أن "هذه المدن الصاروخية موجودة في أنحاء جغرافية إيران جميعها، وهي تزرع الرعب في قلوب الأعداء، يمكننا إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية".

وسبق أن كشفت ميليشيا "حزب الله"، الجمعة، عن منشأة عسكرية باسم "عماد 4" تحوي أنفاقًا ضخمة وراجمات صاروخية كبيرة.

وبث الإعلام الحربي للحزب عبر تيليغرام، فيديو قصيرًا يظهر منشأة "عماد 4" من الداخل، التي تحوي عددًا من راجمات الصواريخ وتجهيزات عسكرية في أنفاق ضخمة تحت الأرض.