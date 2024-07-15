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العالم العربي

قرقاش معلقاً على واقعة ترامب: العنف يهدد استقرار أكثر النظم السياسة تطوراً

قرقاش معلقاً على واقعة ترامب: العنف يهدد استقرار أكثر النظم السياسة تطوراً
الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي المصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
15 يوليو 2024، 1:49 م

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إن العنف غالباً ما يكون وليد التحريض والاستقطاب في المشهد السياسي، وبإمكانه أن يهدد استقرار أكثر النظم السياسة تطوراً"، وذلك في تعليقه على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتب قرقاش على حسابه في منصة "إكس": "العنف غالباً ما يكون وليد التحريض والاستقطاب في المشهد السياسي، وبإمكانه أن يهدد استقرار أكثر النظم السياسة تطوراً، كما شهدنا في محاولة اغتيال الرئيس ترمب". 

وأضاف قرقاش: "الحوار في الشأن العام يجب أن يكون حضاريًّا راقيًّا هدفه المصلحة العامة وبعيدًا عن خطاب التأليب والتهييج والتخوين".

ووقعت الحادثة بعد أن أطلق شخص النار على ترامب، بينما كان يُلقي خطابًا أمام حشد من مؤيّديه في تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت.

الإماراتترامب

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