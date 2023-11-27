تزايد مؤشرات تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

تتسارع على نحو لافت وتيرة المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق يتيح تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس أياما إضافية، كان آخرها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد، وقبلها تصريحات لحماس.

نتنياهو أبدى ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين ضمن الصفقة ذاتها، مقابل كل يوم إضافي من الهدنة، مع تأكيده بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوة في نهاية الهدنة، في حين أعلن البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو اتفقا في اتصال هاتفي على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

قبل ذلك، أكد مصدر مقرَّب من حركة حماس، موافقة الحركة على تمديد الهدنة مع إسرائيل "بين يومين و4 أيام"، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بذلك، ومضيفا في الوقت ذاته "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح من 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين".