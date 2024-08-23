أبلغ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة بإخلائها، تمهيدًا لاستهدافها بزعم إطلاق قذائف صاروخية منها بشكل متواصل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أنه "نداء إلى كل المتواجدين في بلوكات 967 و968 و969 و970 و971 و1738 و1739 و1740 و1746 و1751 في حارات السلاطين والعطاطرة والسيفا والكرامة وغبن بإخلائها".

وادعى الجيش أنه يتخذ هذا الإجراء على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية من المناطق المذكورة، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأضاف البيان، أنه "سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة ضد تلك العناصر الإرهابية وبشكل فوري"، وطالب الجيش في البيان سكان المناطق المذكورة "باللجوء إلى مآوٍ في غرب مدينة غزة" بزعم أنها "آمنة".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، دوت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت جراء إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.