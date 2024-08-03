قتل عدد من الصوماليين وجُرح آخرون، إثر انفجار استهدف مجموعة من مرتادي شاطئ ليدو في مديرية عبد العزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

وقالت الوكالة إن "مجموعة من الخوارج الإرهابيين" هاجموا الشاطئ، وأن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً.

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بينما نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، أن "الانفجار وقع بينما كان مرتادو شاطئ ليدو يسبحون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى". ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القتلى والمصابين أو المسؤول عن التفجير.

وأضاف: "تزامن الهجوم الإرهابي مع هذه الليلة التي يكون فيها الشاطئ أكثر ازدحاماً يظهر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على موقع "إكس" جثثا ملقاة على الشاطئ في الظلام، بينما يحاول الناس الهروب إلى مكان آمن.

وذكر التلفزيون الصومالي في بيان أن قوات الأمن قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين.

وسبق أن أعلنت حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.