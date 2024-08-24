اتهامات وتشكيك.. "اجتماع ساخن" بين نتنياهو ومحتجزين سابقين بغزة | إرم نيوز

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، عن اجتماع وصفته بـ"الساخن" بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ومحتجزين سابقين في غزة وعائلات لآخرين ما زالوا في القطاع.

ووفق الصحيفة، فإن نتنياهو أبلغ المجتمعين أمس الجمعة، أن "لا يوجد اتفاق على الطاولة حاليا ليوقّعه".

ونقلت عن ابنة أحد المحتجزين في غزة قولها لنتنياهو: "يمكن أن نتذكرك بأنك الشخص الذي قاد البلاد إلى مكان أفضل، أو بأنك الشخص الذي أحدث الفوضى".

وأضافت: "أنت رئيس الوزراء ومسؤول عن المحتجزين، ليس حماس ولا أي طرف آخر. يجب عليك التوصل إلى اتفاق وإعادة كل المحتجزين".

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ورد نتنياهو بالقول: "ماذا تقترحين أن أفعل؟"، لتجيبه: "أقترح أن توقع اتفاقا يعيد الرهائن إلى منازلهم. هناك اتفاق على الطاولة".

وعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ليرد عليه: "أي اتفاق؟ أي اتفاق؟ من أخبرك أنه كان هناك اتفاق على الطاولة وأننا لم نوقعه لهذا السبب أو ذاك، أو لأسباب شخصية. هذا كذب".

وفي الاجتماع قال محتجز سابق في غزة لنتنياهو: "إنهم يموتون، وكل يوم تقتل شخصا آخر. كان هناك 20 رهينة أحياء، وأعدتهم 20 جثة".

وذكر نتنياهو: "أنا أحاول الوصول إلى اتفاق مع إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين. لا أريد الموافقة على اتفاق يفرج عن 12 رهينة، لأنني سأترك حينها أشخاصا مرضى وكبارا في السن. هل تفعلون أمرا كهذا؟ أنا لن أفعل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، استعادة 6 جثث لمحتجزين في مدينة خان يونس جنوبي غزة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الجيش يعتقد أنهم كانوا على قيد الحياة في وقت سابق هذا العام.