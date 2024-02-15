الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدًا كبيرًا في قوة "الرضوان" ونائبه

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لميليشيات حزب الله في الغارة الجوية التي شنها على مدينة النبطية اللبنانية، مساء أمس. وقال إن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل مقاتلين اثنين أحدهما نائب القائد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القائد ونائبه هما علي محمد الدبس، وحسن إبراهيم عيسى. وأضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل، في مارس الماضي، وشارك في القتال عبر الحدود منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن طائراته الحربية شنت موجة واسعة من الغارات داخل لبنان، وذلك ردًا على إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا، ونحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل