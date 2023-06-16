الجيش الأردني يعلن إسقاط "مسيّرة" محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، صباح يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.
وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها من إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".
ونشر الموقع صورة للطائرة المسيرة المحملة بالأسلحة التي جرى إسقاطها، فيما نقل عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
ووفق المصدر العسكري الأردني، فقد تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وكان الجيش الأردني أعلن قبل أيام قليلة إسقاط طائرة مسيرة على الحدود السورية كانت محملة بالمخدرات.
وكشف مصدر أمني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، عن كمية المخدرات التي كانت تحملها الطائرة، مشيرا إلى أنها كانت تحمل 500 غرام من مادة الكريستال.