سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس

أعلنت سوريا، الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال بيان مشترك للدولتين، إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبًا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".

ولفت البيان أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي، وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.

وأوضح أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرا بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصًا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

وقبل أيام، أصدر الرئيس التونسي تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.