"صراع مفتوح".. خالد مشعل يدعو لعودة العمليات الانتحارية

دعا رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى "العمليات الاستشهادية، قائلًا في خطاب الأربعاء: "نريد العودة إلى العمليات الاستشهادية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".

وأضاف "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيًا لنا جميعًا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، "أنا مجنون"، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها. أكرر دعوتي إلى الجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني، وفق شبكة "سي أن أن".

كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".

شغل مشعل مناصب رفيعة في حركة حماس منذ ظهورها في عام 1987، إذ كان رئيسًا لمكتبها السياسي في عام 1996 ومرة ​​أخرى في عام 2013.