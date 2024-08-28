عاجل

"الجهاد الإسلامي" تؤكد اغتيال أحد قادتها في الضفة الغربية

logo
العالم العربي

"صراع مفتوح".. خالد مشعل يدعو لعودة العمليات الانتحارية

"صراع مفتوح".. خالد مشعل يدعو لعودة العمليات الانتحارية
رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعلالمصدر: منصة "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 6:47 م

دعا رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى "العمليات الاستشهادية، قائلًا في خطاب الأربعاء: "نريد العودة إلى العمليات الاستشهادية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".

وأضاف "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيًا لنا جميعًا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، "أنا مجنون"، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها. أكرر دعوتي إلى الجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني، وفق شبكة "سي أن أن".

كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".

شغل مشعل مناصب رفيعة في حركة حماس منذ ظهورها في عام 1987، إذ كان رئيسًا لمكتبها السياسي في عام 1996 ومرة ​​أخرى في عام 2013.

أخبار ذات علاقة

مصادر تكشف سبب "رفض" السنوار تولي مشعل زعامة حماس بعد هنية

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC