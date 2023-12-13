سخرية من مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد رفعه لوحة "رقم السنوار"

أثار رفع المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رقم هاتف قال إنه لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أمام الجمعية العامة، سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان، أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة، لوحة مطبوع عليها صورة للسنوار يعلوها رقم هاتف زعم إنه لقائد حماس في غزة.

وقال إردان أثناء رفع اليافطة: "إذا أردتم إنهاء الحرب اتصلوا على الرقم، واطلبوا السنوار، وقولوا له أن يستلسم".

وتداول نشطون عبر موقع "X" صورة مندوب إسرائيل والفيديو الذي ظهر فيه يرفع اليافطة، وعلّقوا على الحادثة بطريقة لا تخلو من السخرية والتهكم.

ونشر الناشط "مصعب الحراسيس" الصورة والخبر، وأرفقهما بوجه ضاحك.