هنأت ميليشيا "حزب الله"، يحيى السنوار بتوليه منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأكدت أن اختياره "رسالة قوية لإسرائيل وحلفائها بأن الحركة موحدة في قرارها".

وأعلنت حركة "حماس"، أمس الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في إيران.

ورأت ميليشيا "حزب الله" في بيان لها، أن اختيار السنوار "الموجود في ‏الخنادق الأمامية للمقاومة... هو تأكيد على أنّ ‏الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين ‏فشلت في تحقيق مبتغاها".

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وكانت حركة "حماس" أعلنت، الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة إنها "تعلن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية"، بحسب بيان مقتضب أعلنته الحركة.

وكان السنوار يشغل منصب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، واكتسب نفوذًا متزايدًا داخل الحركة من خلال جمعه بين العمل السياسي والعسكري.