استنفرت القوات الأمنية في محافظة بابل العراقية، بعد تعليق صور للرئيس السابق صدام حسين على أحد جسر المدينة.

وقال مصدر في شرطة بابل، لـ"إرم نيوز"، إن "مجموعة من الأشخاص عملوا على تعليق عشرات الصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين على جسر الثورة وسط مدينة بابل ليلًا".

وأضاف أن "هذه الأمر دفع القوات الأمنية للاستنفار داخل المدينة بِعَدِّ هذه الصور ممنوعة ومحظورة وفق قانون حظر حزب البعث".

وأشار المصدر إلى أن "فريق تحر شُكل لمعرفة كيفية تعليق تلك الصور في مكان عام من دون أن يراهم أحد".

يذكر أن النظام السياسي الحاكم ما بعد عام 2003 أصدر قانونًا تحت عنوان "حظر حزب البعث" الذي كان يحكم العراق برئاسة صدام حسين.