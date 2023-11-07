"لوموند": اليابان تواجه تحديا دبلوماسيا بموقفها من حرب غزة

الحذر الياباني

وأكدت "أن هذا الموقف المتحفظ دفع البعض إلى ملاحظة أن اليابان ليست مؤيدة لإسرائيل مثل الدول الغربية، فيما أثار موقف طوكيو تساؤلات حول اصطفافها داخل مجموعة السبع، إذ يبدو أنها معزولة في هذه القضية".

ووفق "لوموند"، "أصبحت المواقف اليابانية والأوروبية أكثر تقاربا، لا سيما فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، إلا أن اليابان تظل حذرة بشأن الانجرار إلى صراع عاطفي يصور في هيئة معركة بين الحضارة والهمجية".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه "منذ السابع من الشهر الماضي، تطور موقف اليابان تدريجياً، وخلافاً لزعماء مجموعة السبع الآخرين، لم يقم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بزيارة إسرائيل شخصياً لإظهار دعم بلاده للدولة اليهودية.

وفي الثاني عشر من الشهر نفسه، وصف وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا رسمياً هجوم حماس بأنه هجوم إرهابي"، وبعد ذلك، سافر الوزير كاميكاوا إلى إسرائيل قبل أيام للدعوة إلى وقف التصعيد والهدنة الإنسانية".

تناقض في المواقف

ويتناقض النهج المتحفظ الذي تتبناه اليابان في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وحماس مع حرصها على التحالف مع المعسكر الغربي منذ العدوان الروسي على أوكرانيا، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه "في حين سعت اليابان إلى تقديم نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً للمعسكر الغربي الذي يواجه روسيا والصين، فمن الواضح أنها تتخلف عن الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالصراع بين إسرائيل وحماس".

وبهذا الخصوص، طرحت الصحيفة مثالا قالت فيه: "إن اليابان صوتت لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعم وقف إطلاق النار في 18 أكتوبر الماضي، على غرار ما فعلته فرنسا، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار".

وعزت الصحيفة "إحجام اليابان عن تصعيد مشاركتها إلى النهج الاستراتيجي الذي تنتهجه في الشرق الأوسط، لا سيما أن طوكيو حافظت تاريخيا على دبلوماسية سرية تقوم على مسافة متساوية بين الدول العربية وإسرائيل، ما يسمح لها بتجنب الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الإقليمية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف يتضح بشكل أكبر من خلال حوار اليابان المستمر مع النظام الإيراني".

وقالت الصحيفة: "يعكس النهج الذي تتبناه اليابان اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، وهو ما برز بشكل خاص أثناء أزمة النفط التي اندلعت بسبب حرب يوم الغفران في عام 1973.

وفي ذلك الوقت، حثت الولايات المتحدة اليابان على عدم تبني موقف موالٍ للعرب، لكن موقف اليابان تأثر باعتمادها على النفط".