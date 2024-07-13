"رجل بـ 7 أرواح".. من هو محمد الضيف الذي استهدفته إسرائيل؟

يعدّ محمد الضيف، الذي استهدفته غارة إسرائيلية اليوم، أحد أبرز قيادات حركة "حماس" الميدانيين في قطاع غزة، وأحد أكثر القياديين الذين نجوا من محاولات اغتيال، حتى إنه يوصف بـ "الرجل ذي 7 أرواح".

ويتزعم الضيف كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وهو الذي هندس عملية "7 أكتوبر" وكانت تصفيته أحد أبرز الأهداف التي وضعتها إسرائيل في حربها على غزة.

كما يعدّ الضيف "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، وسبق أن نجا من عدة محاولات اغتيال، وهو قيادي يُحسن التخفي لدرجة أن صوره نادرة جدا.

وهذا الغزاوي، البالغ من العمر 60 عاما، يتزعم كتائب عز الدين القسام، واسمه الحقيقي محمد المصري، أطلق عليه لقب "الضيف" لأنه لا يبقى في مكان واحد لأكثر من ليلة، حيث يكثر من التنقل من مكان إلى آخر للإفلات من تتبعه ومحاولة اغتياله.

وبسبب نجاته من محاولات الاغتيال السابقة التي استهدفته، يطلق عليه البعض بـ "المقاتل ذي 7 أرواح".

ووفق المعلومات المتداولة عن الضيف، فإن محاولة الاغتيال التي استهدفته سنة 2006 كانت الأكثر ضررا، إذ بُترت له ساق وذراع، في حين يتحدث البعض عن أنه فقد بصره أيضا.

ومن بين المعلومات النادرة التي تمتلكها إسرائيل عنه هو أنه ولد في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة في ستينيات القرن الماضي، وهو من القيادات الغامضة التي لا يجري تداول معلومات كثيرة عنها، ولا يحيط نفسه إلا بعدد محدود جدا من المرافقين.

درس محمد الضيف في الجامعة الإسلامية بغزة، والتحق بالحركة في ثمانينيات القرن الماضي بمساعدة يحيى عياش المكنى بـ"المهندس"، الذي يعد من بين أبرز قادة حماس"، وأصبح الضيف لاحقا العقل المدبر لعمليات "حماس" العسكرية.

ووفق متابعين، فإن محمد الضيف كان دائما من أشد المتحمسين للجوء إلى القوة في مواجهة إسرائيل، و"كان مهندسا للعمليات الانتحارية داخل إسرائيل خلال التسعينيات".

وكان الضيف أيضا مهندس بناء الأنفاق التي سمحت لمقاتلي "حماس" بتحقيق اختراقات في الداخل الإسرائيلي انطلاقا من غزة، وكان ممن عززوا استراتيجية إطلاق عدد أكبر من الصواريخ.