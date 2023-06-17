هل تحقق زيارة بن فرحان إلى إيران انفراجة في الأزمة اليمنية؟

وفي الوقت الذي اكتفت فيه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بالقول إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقد مع نظيره السعودي لقاء ثنائيًا في طهران، نقلت عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، وصفه للعلاقات الإيرانية-السعودية بأنها "ائتلاف من أجل السلام والتنمية".

وذكرت "إرنا" أن عنايتي قال إن تصميم وجدية إيران والسعودية على الحوار والدبلوماسية يبشران بأفق مشرق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله بأن يحقق استئناف العلاقات الثنائية آثارًا إيجابية على صعيدي المنطقة والعالم الإسلامي؛ لما فيه من تداعيات جيدة على الأمن والتنمية والتعاون الاقتصادي والثقافي وسائر المجالات، داخل المنطقة، وفق "إرنا".

كما تزامنت الزيارة مع انطلاق جولة مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة.