هل تحقق زيارة بن فرحان إلى إيران انفراجة في الأزمة اليمنية؟
أثارت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إيران، اليوم السبت، تساؤلات حول مدى انعكاس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران على انفراجة في الأزمة اليمنية.
ومنذ إعلان السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في مارس/آذار الماضي، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بعد قطيعة منذ عام 2016، ربط مختصون في شؤون الشرق الأوسط هذا التقارب بتداعيات على الوضع في اليمن، إذ إن للقوتين الإقليميتين ثقلا خاصا في الحرب الدائرة هناك منذ أواخر عام 2014، بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وتزامنت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران مع مباحثات عقدت في الرياض، أمس الجمعة، بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، تناولت مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضت الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي الوقت الذي اكتفت فيه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بالقول إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقد مع نظيره السعودي لقاء ثنائيًا في طهران، نقلت عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، وصفه للعلاقات الإيرانية-السعودية بأنها "ائتلاف من أجل السلام والتنمية".
وذكرت "إرنا" أن عنايتي قال إن تصميم وجدية إيران والسعودية على الحوار والدبلوماسية يبشران بأفق مشرق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله بأن يحقق استئناف العلاقات الثنائية آثارًا إيجابية على صعيدي المنطقة والعالم الإسلامي؛ لما فيه من تداعيات جيدة على الأمن والتنمية والتعاون الاقتصادي والثقافي وسائر المجالات، داخل المنطقة، وفق "إرنا".
كما تزامنت الزيارة مع انطلاق جولة مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عبر حسابه على "تويتر": "انطلقت اليوم الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م في العاصمة الأردنية عمان مشاورات الأسرى والمختطفين".
وأضاف: "نأمل أن تكون هذه المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل، وعلى رأسهم السياسي الأستاذ محمد قحطان".
وكانت الأمم المتحدة قد رعت جولة مفاوضات يمنية في سويسرا، تم بموجبها إتمام عملية تبادل، في نيسان/أبريل الماضي، شملت الإفراج عن أكثر من 800 أسير ومعتقل بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
وفي 7 نيسان/أبريل، أعلن مسؤول حكومي يمني رفيع التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين من ستة أشهر إلى سنة، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل لأزمة البلاد، وفق وكالة "الأناضول".
وانتهت الهدنة التي استمرت 6 أشهر بين طرفي الصراع في اليمن في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين بشأن مسؤولية فشل تجديدها.