كشف الإعلام الحربي التابع لميليشيا "حزب الله" اللبنانية، عن قائمة الأهداف العسكرية التي قالت إنها اسْتُهْدِفَت خلال هجوم، اليوم الأحد، على إسرائيل، ردًّا على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر.

واستعرضت الميليشيا في مقطع فيديو، المواقع العسكرية الإسرائيلية التي استهدفتها في "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر ومقتل عدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضمنت الأهداف تلك "ثكنة (بيت هلل) مقر قيادة كتيبة السهل، ومربض (الزاعورة) المدفعي التابع للواء 769، وثكنة (كيلع) مقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع للفرقة 210، وثكنة (يواف) قاعدة كتيبة مدفعية وصواريخ تتبع لقيادة المنطقة الشمالية، وقاعدة (نفح) مقر قيادة الفرقة 210".

وشملت الأهداف كذلك "ثكنة (يردن) مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210، وثكنة (راموت نفتالي) مركز سرية حدودي، وقاعدة (عين زيتيم) مقر قيادة الفيلق الشمالي، وقاعدة (ميرون) الجوية مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي في شمال إسرائيل، ومربض (نافيه زيف) المدفعي التابع للواء 282، ومقر (جعتون) التابع لقيادة الفرقة 146".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب أنه أطلق 320 صاروخًا تجاه مواقع إسرائيلية، طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية، فيما أعلنت إسرائيل صد هذا الهجوم بضربات استباقية نفذتها 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو.