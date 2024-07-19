أعلن حزب الله في بيان شن ضربات على مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت لأول مرة .

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن بيان للحزب أن القصف جاء "رداً على ال‏‏اعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا" في جنوب لبنان.

وقال البيان إن عناصر ميليشيا حزب الله"قصفوا للمرة الأولى مستعمرات نيفيه زيف ومنوت وأبيريم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ‏ردا على ‏اعتداءات إسرائيل التي طالت مدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا جنوب لبنان".

‏وأوضح بيان آخر أن مقاتلي حزب الله "استهدفوا موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بصاروخ وابل الثقيل، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة، وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".

وأشار البيان إلى أن صاروخ "وابل" من صناعة "حزب الله".

ووفق مصادر مقربة من الحزب، يستخدم صاروخ "وابل" للمرة الأولى منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولفت ميليشيا حزب الله في بيان ثالث، إلى أن عناصرها "استهدفوا انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة، واندلعت النيران في المكان".

وأوضحت أن عناصرها "استهدفوا موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، ‏كما قصفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، وانتشارا لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق، وحققوا إصابات مباشرة".