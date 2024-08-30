الجيش الأمريكي يدمر نظاماً صاروخياً للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير نظام صاروخي وطائرة بدون طيار، في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس"، إن "هذه الأنظمة شكلت تهديدا وشيكا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة".

وأكدت أنه تم "اتخاذ هذا الإجراء لحماية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

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وتشن الميليشيا هجمات على سفن في البحر الأحمر بدعوى ارتباطها بإسرائيل، "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وصاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن ردا على هجمات الميليشيا.