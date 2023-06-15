تحت الحصار والعزلة.. مدينة الجنينة السودانية تموت بعيدا عن أنظار العالم

وفي 19 أيار/ مايو الماضي، انقطعت خدمة الاتصالات والإنترنت عن مدينة الجنينة، بسبب القصف المدفعي، بينما استباحت الميليشيات المسلحة المدينة مخلفة ما يشبه الإبادة الجماعية، على نحو ما أفاد ناجون.

"إبادة جماعية"

بعد نحو شهرين من الحصار الخانق، استطاع محمد أحمد، الخروج من مدينة الجنينة والوصول سالمًا إلى دولة تشاد المجاورة برفقة بعض أفراد أسرته، تاركا وراءه مدينته تواجه خطر الموت بعيدًا عن أنظار العالم.

وقال أحمد، وهو اسم مستعار لمسؤول سياسي كبير، في ولاية غرب دارفور، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن "ما حصل في الجنينة أقل من أن يوصف بأنه إبادة جماعية"، مؤكدًا تدمير أحياء سكنية بأكملها، مع صعوبة إمكانية إحصاء أعداد الضحايا.

وروى لـ"إرم نيوز"، تفاصيل ما عايشه وشاهده في المدينة المنكوبة، منذ اندلاع الأحداث في نيسان/ أبريل الماضي، قبل تمكنه من الهروب.

وقال أحمد: "لا يمكن أن نحصي من قُتل في هذه الأحداث، لكن المرجح أن هنالك أكثر من 3 آلاف قتيل، رأيت الجثث ملقاة في الطرقات، كما تم نهب الأحياء الجنوبية للمدينة بأكملها، بجانب حرق المنازل، بما فيها منزلي".

وأشار إلى أن الأحداث في الجنينة بدأت متزامنة مع اندلاعها في الخرطوم، حيث أغلقت الميليشيات القبلية الطرق المؤدية إلى المدينة ومحاصرتها، قبل الاعتداء على مؤسسات وسرقتها ونهبها ومن ثم حرقها.

وقال أحمد: "في يوم 13 أيار/ مايو، اشتدت وتيرة القتال داخل الجنينة حيث تركز الهجوم على مربعات 2 و3 بحي الجبل، و10 و15 بحي المديرية، وكان الهجوم عنيفًا، حيث نهب وقتل كل من وجد بمنزله".

ويمضي شاهد العيان في روايته قائلًا: "في يوم 7 حزيران/ يونيو، عاودت الميليشيات الهجوم على أحياء الثورة والزهور والنهضة والمجلس بالدوشكات والرشاشات".