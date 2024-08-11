اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، الأحد، قاربا كان على متنه 68 مهاجرا غير شرعي، إضافة إلى جثتين، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقية تقع جنوب الصحراء.

والقارب كان يبحر على بعد 16 كيلومترا من مدينة الداخلة، أقصى جنوبي المغرب، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وذكر البيان أن "المرشحين للهجرة الذين أُنقِذُوا كانوا قد أبحروا في الـ5 من شهر أغسطس/آب الجاري، ويعتزمون التوجه إلى جزر الكناري".

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ولفت البيان، إلى تلقيهم "الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل".

وأضاف أنه "أُودِعَت الجثتان في مستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من قبل عناصر الوقاية المدنية".