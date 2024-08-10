جدد الأردن، اليوم السبت، تأكيده أنه لن يكون "ساحة حرب" لإسرائيل أو إيران.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "أكدنا في الأردن، غير مرة، أننا لن نكون ساحة حرب في اشتباكات هي أساسا فعل وردة فعل ما بين إسرائيل وإيران".

وتأتي التأكيدات الأردنية مع تأهب المنطقة لموجة هجمات جديدة محتملة من طهران وحلفائها عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومسؤول عسكري كبير في ميليشيا حزب الله اللبنانية.

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وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة العربية، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية: "لنكن صريحين، هذه الحرب أو الاشتباكات لن تنهي الاحتلال، لن تحرر فلسطين، لن تنهي الصراع وكل ما ستفعله هو أنها ستزيد من التوتر والتصعيد والدمار في المنطقة ومن هنا نحن نقوم بواجبنا الأول وهو مسؤوليتنا تجاه مواطنينا وأمننا واستقرارنا، وقلنا أننا لن نكون ساحة في هذه الاشتباكات لإيران أو لإسرائيل".

وأضاف الصفدي، حسب "بترا": "أبلغنا بشكل واضح وصريح الإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا وأن يعرض بالتالي حيوات مواطنينا للخطر، وبالحد الذي نستطيعه ووفق قدراتنا سنتصدى لأي شيء يمر فوق أجوائنا ونعتقد أنه يشكل خطرا علينا وعلى مواطنينا".