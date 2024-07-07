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العالم العربي

قيادي في حماس: وافقنا على التفاوض دون وقف دائم لإطلاق النار

قيادي في حماس: وافقنا على التفاوض دون وقف دائم لإطلاق النار
جنود إسرائيليون داخل غزةالمصدر: (رويترز)
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 4:45 م

قال قيادي في حركة "حماس" الأحد، إن الحركة وافقت "أن تنطلق المفاوضات" حول الرهائن "من دون وقف إطلاق نار" دائم، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وذكّر بأن "حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم" لتخوض مفاوضات حول الرهائن.

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وأضاف أن "هذه الخطوة تم تجاوزها، حيث إن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار".

وتابع أن "حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، إذ وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف إطلاق النار" الدائم.

حرب غزة

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