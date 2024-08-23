كشفت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، النقاب عن خطاب سري أرسله مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، بشأن معتقلي حركة حماس في سجون إسرائيل.

والخطاب موجه إلى كل من رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ويحذر الخطاب، الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" تفاصيل ما ورد به، من صفقة الأسرى التي يجري التفاوض بشأنها، ومن المقرر أن تشمل عملية تبادل لمحتجزين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني حال نجاح المفاوضات.

كل قيادة حماس العسكرية في العقد الأخير من شخصيات أطلق سراحهم. مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية

وحذّر يعقوبي في خطابه من أن معتقلين من حماس كُلفوا بالفعل بأدوار قيادية، بينما يقبعون في السجون، وأنهم سيندمجون في القيادة السياسية والعسكرية للحركة فور إطلاق سراحهم.

ونبهت الصحيفة إلى أن مفوض مصلحة السجون لم يبدِ اعتراضًا على مسألة إطلاق سراح معتقلين من حماس ضمن الصفقة، لإدراكه أنه لا صفقة دون تبادل، ولكنه يطالب بوضع المعلومات الاستخبارية التي جمعتها أذرع الأمن في مصلحة السجون بعين الاعتبار.

وذكرت الصحيفة أن خطاب يعقوبي طالب الجهات التي راسلها بأن تدرس الأسماء التي حددها، وأن ترفض إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، ودعاها إلى رفض أسماء بعينها، دون أن تذكرها الصحيفة.

وأردفت أن مفوض مصلحة السجون أكد في خطابه أنه، حتى لو اضطرت إسرائيل للموافقة على تلك الأسماء، فإنه يتعين التأهب للتعامل معها عقب إطلاق سراحها، منتقدًا عدم وضع المعلومات الاستخبارية الخاصة بمصلحة السجون بعين الاعتبار حتى هذه اللحظة.

وورد في الخطاب أن كل قيادة حماس العسكرية في العقد الأخير هي من شخصيات أطلق سراحهم، سواء منذ صفقة الجندي جلعاد شاليط، أو من قرارات الطرد والإبعاد التي كانت إسرائيل قد أصدرتها في الماضي.

ملء الفراغ

وتابع أنه عقب الضربات الكبيرة التي تعرضت لها القيادة السياسية والعسكرية لحماس، فإنه يتعين العمل استنادًا إلى فرضية أن الفراغ الذي تعاني منه حماس سيشغله المعتقلون الذين يتواجدون حاليًا في السجون الإسرائيلية، وسوف يُفرج عنهم ضمن الصفقة.

وتقول المعلومات التي وردت في الخطاب إن أدوارًا قيادية وُزعت بالفعل على شخصيات فلسطينية في المعتقلات الإسرائيلية، منها مناصب كبرى على رأس القيادة العسكرية تحسبًا لنهاية الحرب، أي أن كل مفرج عنه بشكل محتمل، يعلم من الآن أي منصب سيشغله في حماس حين يتحرر.

وحذّر الخطاب من تسبب إطلاق سراحهم في "خطر أمني كبير من شأنه أن يؤدي إلى اعتداءات إرهابية قاتلة وتدفق دماء جديدة في القيادة السياسية والعسكرية لحماس"، وفق الوصف الذي استخدمه مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية.