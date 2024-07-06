25 ألف ليبي تقدموا لتأشيرة "شنجن" خلال العام الماضي

تقدم 25 ألف ليبي للحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي "شنغن" خلال العام الماضي.

وحل الليبيون في المرتبة الـ51 من حيث الجنسيات الأكثر طلبًا لتأشيرة "شنغن"، وذلك من بين 133 دولة حول العالم، وفق تقارير صحفية محلية.

وتقدم الليبيون بـ 24428 طلب تأشيرة إلى قنصليات دول "شنغن" خلال العام 2023.

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وتشمل قائمة البلدان التي لا يحتاج حاملو جوازات السفر الليبية إلى تأشيرات مسبقة لدخولها الجزائر وماليزيا ودومينيكان و34 دولة أخرى من أفريقيا وآسيا.

وتخلو هذه القائمة من أية دولة أوروبية، ولذلك فإن المسافرين الليبيين الراغبين في زيارة القارة الأوروبية يحتاجون إلى الحصول على تأشيرات لدخول أيٍّ من دول منطقة "شنغن" بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا.