غالانت يتهم غوتيريش بالإخفاق في منع هجمات حزب الله على إسرائيل

اتّهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأمين العام للأمم المتحدة بالإخفاق في منع هجمات ميليشيا حزب الله على إسرائيل، بعدما قال أنطونيو غوتيريش إن لبنان أصبح "كابوسا" على غرار غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال غالانت ردا على غوتيريش عبر منصة إكس "إن الكابوس الذي تتحدث عنه، هو في الواقع حقيقة ... الحقيقة هي أن حزب الله أخذ لبنان رهينة، والأمم المتحدة لا تقر بأفعاله، ولا تفي بالتزامها الأساسي - منع هجمات حزب الله والمطالبة بتنفيذ القرار 1701".

جاء ذلك بعدما قال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "إن غزة كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، بدءا من لبنان".