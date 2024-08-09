قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إنها بلادها تمتنع عن تزويد روسيا بأي أسلحة قد تستخدم في الصراع بأوكرانيا لأسباب "أخلاقية".

وأضافت البعثة في تعليقها على تقارير بشأن إرسال إيران صواريخ "فتح" إلى روسيا، أن طهران وموسكو "ترتبطان باتفاقيات تعاون استراتيجي طويلة الأمد في مختلف المجالات، بما في ذلك العسكرية".

وتابعت "من الناحية القانونية، ليس لدى إيران أي قيود أو حظر على شراء أو بيع الأسلحة التقليدية، لكن من الناحية الأخلاقية تتجنب إيران نقل أي أسلحة، بما في ذلك الصواريخ، التي قد تستخدم في الصراع مع أوكرانيا".

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وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن طهران أرسلت صواريخ "فتح" إلى موسكو، وأن القوات الروسية تجري تدريبات على إطلاق الصواريخ في الأراضي الإيرانية.

ومنظومة صواريخ "فتح 360" هي صواريخ أرض أرض باليستية تكتيكية إيرانية الصنع، موجهة بالأقمار الصناعية تبلغ سرعتها 3 أضعاف سرعة الصوت.

وكان الجيش الإيراني كشف للمرة الأولى عن هذا الصاروخ خلال استعراض عسكري في أبريل/نيسان 2022.