كيف علّق مسؤولون لبنانيون وسوريون على اختطاف المواطن السعودي؟

السنيورة: هل عملية الخطف رسالة سياسية؟

وثمن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، تضامن الأجهزة الأمنية الذي أثمر عن تحديد الخاطفين وتحرير المخطوف.

وتساءل السنيورة، في حديث لـ"إرم نيوز": "لماذا جرى ما جرى؟ وهل عملية الخطف رسالة سياسية أم حادث فردي عابر؟".

وقال السنيورة إنه "إذا كانت عملية مدبرة تخفي رسالة سياسية ما، فهذا يشكل أمراً خطيراً ومدانا، لأن اللبنانيين سئموا من الرسائل المماثلة، أما إذا كان الأمر عملاً فردياً، فهو أيضاً يشكل خطورة، لجهة أنه يعكس حالة (تفلت السلاح) في بيئة جماعة حزب الله".

وأشار إلى "خطر تكرار تلك العمليات في غياب الدولة والنظام العام لصالح الدويلات"، وتمنى ألا يؤثر ذلك على العلاقات اللبنانية مع دول الخليج ومع المجتمع الدولي.

وبحسب السنيورة، "لا يمكن التحول إلى وضع أحسن بين ليلة وضحاها، ولكن يجب أن تكون هناك بوصلة حقيقية باتجاه الدولة".

وتعليقا على ما إذا كانت العملية الأمنية التي حررت المواطن السعودي سترفع من أسهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، باتجاه سدة شغور مقعد الرئاسة، قال السنيورة إن "هذا دور ينبغي على الجيش أن يقوم به ونقطة على السطر.. ويجب أن نسعى إلى انتخاب رئيس لبناني وفقا للأصول الدستورية".