كيف علّق مسؤولون لبنانيون وسوريون على اختطاف المواطن السعودي؟
أجمعت مختلف القوى السياسية اللبنانية على أن لبنان نجا من "كابوس" تمثل بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، قبل إعلان تحريره من قبل قوة لبنانية خاصة مشتركة بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.
السنيورة: هل عملية الخطف رسالة سياسية؟
وثمن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، تضامن الأجهزة الأمنية الذي أثمر عن تحديد الخاطفين وتحرير المخطوف.
وتساءل السنيورة، في حديث لـ"إرم نيوز": "لماذا جرى ما جرى؟ وهل عملية الخطف رسالة سياسية أم حادث فردي عابر؟".
وقال السنيورة إنه "إذا كانت عملية مدبرة تخفي رسالة سياسية ما، فهذا يشكل أمراً خطيراً ومدانا، لأن اللبنانيين سئموا من الرسائل المماثلة، أما إذا كان الأمر عملاً فردياً، فهو أيضاً يشكل خطورة، لجهة أنه يعكس حالة (تفلت السلاح) في بيئة جماعة حزب الله".
وأشار إلى "خطر تكرار تلك العمليات في غياب الدولة والنظام العام لصالح الدويلات"، وتمنى ألا يؤثر ذلك على العلاقات اللبنانية مع دول الخليج ومع المجتمع الدولي.
وبحسب السنيورة، "لا يمكن التحول إلى وضع أحسن بين ليلة وضحاها، ولكن يجب أن تكون هناك بوصلة حقيقية باتجاه الدولة".
وتعليقا على ما إذا كانت العملية الأمنية التي حررت المواطن السعودي سترفع من أسهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، باتجاه سدة شغور مقعد الرئاسة، قال السنيورة إن "هذا دور ينبغي على الجيش أن يقوم به ونقطة على السطر.. ويجب أن نسعى إلى انتخاب رئيس لبناني وفقا للأصول الدستورية".
بلال عبدالله: السلاح مصدر تهديد لأمن لبنان ولضيوفه
وعزا عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب بلال عبدالله، حادثة خطف المواطن السعودي إلى ظاهرة "السلاح المتفلت الذي ينتشر بين الشعب في لبنان".
وقال بلال عبدالله، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا السلاح هو مصدر تهديد لأمن لبنان ولضيوفه، وهو يعرض الجميع للخطر".
ولفت إلى وجهة سير الخاطفين باتجاه الحدود مع سوريا، مؤكدا "ضرورة وضع حد لهذا التفلت وضبط الحدود البرية مع سوريا".
ونوه إلى ما قامت به الأجهزة الأمنية اللبنانية: "استطاعت القوى الأمنية تجنيب لبنان تبعات الحادثة في عز الانفتاح الحاصل والتفاهمات التي يجب أن تفضي بنا إلى أمكنة أخرى"، مشددا على "ضرورة عدم السماح بتعريض علاقة لبنان مع العمق العربي ومع دول الخليج للخطر".
رازي الحاج: فائض القوة يحمي الخارجين عن القانون
وقال النائب اللبناني رازي الحاج، عضو تكتل الجمهورية القوية التي تمثل حزب القوات اللبنانية لـ"إرم نيوز"، إن "جهات لبنانية تعتبر نفسها فوق القانون لأنها تحتمي بجهات لديها فائض قوة، حيث لا يطبق القانون في مناطق نفوذها، وهو الأمر الذي أوصل البلاد إلى الفوضى".
واعتبر الحاج أن "ما قامت به القوى الأمنية اللبنانية بشأن حادثة خطف المواطن السعودي، يدل على قدرة الدولة على فرض الأمن حين تتخذ قرارا بذلك"، مؤكدا "الحاجة إلى حكومة فاعلة تدعم هذه القوى".
وأوضح الحاج أن "محاولة زعزعة علاقات لبنان بأشقائه العرب لن تنجح"، متمنيا "تحرير لبنان من خاطفيه".
وميز الحاج بين نهجين في لبنان، أحدهما يريد تطبيق النظام والقانون، والآخر يريد فرض شريعة الغاب.
وينفي الحاج ربط تحرير المخطوف السعودي بالسياسة أو الانتخابات الرئاسية في لبنان.
الجفا: ليس لسوريا أو حلفاء سوريا أي علاقة
ومن جانب آخر، استبعد الخبير السياسي والعسكري السوري كمال الجفا، أن تكون لحادثة الاختطاف أي خلفيات سياسية، مؤكدا أن الموضوع يتعلق بحالة جرمية هدفها الحصول على فدية ما من ذوي المواطن السعودي، وتأكد هذا بتواصل الخاطفين مع أهل المختطف عبر هاتفه طالبين 400 ألف دولار لتحريره.
وقال الجفا، لـ"إرم نيوز"، إن "هنالك محاولة للإساءة للعلاقة الأخوية بين السعودية وسوريا، وحتى لدور الدولة اللبنانية، وعلاقتها مع السعودية، وهي تسيء لموسم السياحة في لبنان، العمود الفقري للاقتصاد اللبناني".
وأضاف: "كانت بيروت تعمل بعد القمة العربية على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتنتظر موسما سياحيا مبشرا، لكن هذه العملية ستؤثر على القرار السعودي برفع حظر السفر، إن كان لها خلفيات سياسية لعملية الخطف، لكنني لا أعتقد ذلك".
وتابع: "حدثت حالات مماثلة لمواطنين سوريين خطفوا في لبنان وتم دفع فديات لإطلاق سراحهم من قبل عائلاتهم، وقسم كبير منهم تم تحريرهم من قبل الجيش اللبناني".
وأوضح الجفا أن "ما يحدث في لبنان يتمحور في نطاق أو خانة الوضع الاقتصادي وتنامي الجماعات الخارجة عن القانون التي استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة. وما شجع كثيرا من اللبنانيين على استخدام أساليب غير شرعية للحصول على الأموال هو الوضع القصري للبنوك في لبنان".
وقال إن "قيام الجيش اللبناني بتحرير المختطف يدل على أن هنالك قرارا بحماية الوافدين للأراضي اللبنانية، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي رابط سياسي للعملية، وليس لسوريا أو حلفاء سوريا أي علاقة بالحادثة، وإن المتضررين من تحسن العلاقة بين دمشق والرياض هم من يبثون معلومات مضللة للرأي العام".