حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إسرائيل الخميس على إبطال قرارها تجريم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واصفا القرار بأنه "هراء".

وذكر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "تجريم الأونروا ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية للمستفيدين جميعهم من عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "ننضم إلى شركاء كثيرين في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء".

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ووافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون لإعلان الأونروا منظمة إرهابية واقتراح قطع العلاقات.

وكانت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا قد قالت عن مشروع القانون: "إنها محاولة أخرى في حملة أشمل لحل الوكالة".

وأضافت: "مثل هذه الخطوات لم يُسمع بها في تاريخ الأمم المتحدة".