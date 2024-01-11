"مقاطع الرهائن".. أداة حماس للضغط على نتنياهو

وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الفصائل تدرك جيداً أهمية الرأي العام في إسرائيل بالنسبة لنتنياهو، ومساعيه الحثيثة من أجل كسب تأييد الجمهور الإسرائيلي، لضمان بقاء حكومته واستمرار مستقبله السياسي".

وأضاف: "بتقديري حماس بشكل خاص تلعب جيداً على هذا الملف وتوجه الفصائل الأخرى أيضاً بشأنه"، مستدركاً: "لكن نجاح هذا الأمر مرهون بقدرة نتنياهو على المراوغة واستجابته للضغوط الداخلية والخارجية".

وأشار شلحت، إلى أن "الفصائل قد تكون نجحت جزئياً في الضغط على نتنياهو بملف الرهائن وحركت الرأي العام ضده؛ لكنها لم تنجح حتى اللحظة في دفع المجتمع الإسرائيلي نحو المطالبة بإسقاط الحكومة واستبدالها".

وتابع: "بتقديري سيكون لذلك دور ولو جزئي في توجه حكومة نتنياهو نحو القبول بصفقة شاملة مع حماس والفصائل المسلحة بغزة؛ ولكنها لن تكون وفق شروط تلك الفصائل"، مبيناً أن نتنياهو لا يزال لديه القوة للاستمرار برئاسة الوزراء.

صفقة نتنياهو

ويرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "محاولات حماس والفصائل المسلحة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لن تؤتي ثمارها"، مشيراً إلى أن نتنياهو يرفض حتى اللحظة الاستجابة لأي ضغوط بشأن وقف الحرب والصفقة الشاملة.

وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو لن يقبل بأي صفقة لا تضمن له بقاءه بمنصب رئيس الوزراء، وتضمن له مستقبله السياسي"، لافتاً إلى أن نتنياهو الأقدر على التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية على حكومته.