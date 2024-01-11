"مقاطع الرهائن".. أداة حماس للضغط على نتنياهو
رأى محللون سياسيون أن حركة حماس تمتلك ورقة مهمة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتمثل بالمواد الإعلامية المتعلقة بالرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.
وحسب الإحصاءات الإسرائيلية، فإن الفصائل المسلحة بغزة تحتجز 136 إسرائيلياً حتى اللحظة، وترفض الإفراج عنهم إلا في إطار صفقة تبادل شاملة بوساطة دولية وإقليمية يسبقها وقف لإطلاق النار، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.
وتباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية نجاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة في الضغط على نتنياهو وحكومته عبر نشر المواد الإعلامية للرهائن، والتي يطالبون فيها، القيادة السياسية بعقد صفقة تبادل عاجلة.
رسائل إعلامية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "حماس والفصائل المسلحة بغزة تسعى برسائلها الإعلامية للرهائن لإحراج حكومة نتنياهو والضغط عليه شعبياً للقبول بتهدئة شاملة بالقطاع، وفق الشروط الفلسطينية".
وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الفصائل تدرك جيداً أهمية الرأي العام في إسرائيل بالنسبة لنتنياهو، ومساعيه الحثيثة من أجل كسب تأييد الجمهور الإسرائيلي، لضمان بقاء حكومته واستمرار مستقبله السياسي".
وأضاف: "بتقديري حماس بشكل خاص تلعب جيداً على هذا الملف وتوجه الفصائل الأخرى أيضاً بشأنه"، مستدركاً: "لكن نجاح هذا الأمر مرهون بقدرة نتنياهو على المراوغة واستجابته للضغوط الداخلية والخارجية".
وأشار شلحت، إلى أن "الفصائل قد تكون نجحت جزئياً في الضغط على نتنياهو بملف الرهائن وحركت الرأي العام ضده؛ لكنها لم تنجح حتى اللحظة في دفع المجتمع الإسرائيلي نحو المطالبة بإسقاط الحكومة واستبدالها".
وتابع: "بتقديري سيكون لذلك دور ولو جزئي في توجه حكومة نتنياهو نحو القبول بصفقة شاملة مع حماس والفصائل المسلحة بغزة؛ ولكنها لن تكون وفق شروط تلك الفصائل"، مبيناً أن نتنياهو لا يزال لديه القوة للاستمرار برئاسة الوزراء.
صفقة نتنياهو
ويرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "محاولات حماس والفصائل المسلحة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لن تؤتي ثمارها"، مشيراً إلى أن نتنياهو يرفض حتى اللحظة الاستجابة لأي ضغوط بشأن وقف الحرب والصفقة الشاملة.
وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو لن يقبل بأي صفقة لا تضمن له بقاءه بمنصب رئيس الوزراء، وتضمن له مستقبله السياسي"، لافتاً إلى أن نتنياهو الأقدر على التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية على حكومته.
وأضاف: "مثل هذه الرسائل تأتي في إطار الحرب الإعلامية بين الطرفين، وبتقديري فإن الإعلام الإسرائيلي يقوم بالتصدي لها برسائل عكسية تفشل محاولات الفصائل الفلسطينية التأثير على الرأي العام داخل إسرائيل".
وتابع: "بتقديري نتنياهو سينجح في نهاية الأمر بتمرير صفقته الخاصة، كما يفعل عادة، سواء على المجتمع الإسرائيلي أو على الوسطاء الدوليين والإقليميين وحركة حماس"، مبيناً أن الاستجابة لرسائل أهالي الأسرى والمحتجزين من المجتمع الإسرائيلي ضعيفة.
وأكد المحلل السياسي، أن "نتنياهو لن يوقف هذه الحرب ولن يقبل بالصفقة الشاملة إلا في حال حققت له الشروط التي ينجح فيها بإقناع الناخب الإسرائيلي بإعادة انتخابه"، لافتاً إلى أن مثل هذه الصفقة لا تزال بعيدة المنال، وفق تقديره.