تقرير: دول الشرق الأوسط لم توافق على المشاركة بعملية "حارس الازدهار"

قال موقع "أني تايمز" الإلكتروني، إن الدول في منطقة الشرق الأوسط "لم توافق" على المشاركة في العملية العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وذكر الموقع في تقرير، أن "أي سلطة إقليمية لم توافق على المشاركة بالعملية الأمريكية لمواجهة ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر باستثناء البحرين".

وأضاف أن "غياب بلدان أخرى في الشرق الأوسط عن المشاركة قد أثار القلق".

وبحسب الموقع، "أدى تعطيل ميليشيا الحوثي النقل البحري في البحر الأحمر إلى إعادة توجيه السفن من جانب شركات النقل البحري الكبرى، ما أدى إلى حدوث تأخيرات وزيادة في التكاليف".

واعتبر أن ذلك "يحمل تأثيرات عالمية تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى المستوردة".