وثقت مقاطع فيديو استمرار اشتعال النيران في ميناء الحديدة جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن وقود ومنشآت لتكرير النفط في الميناء.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.

وأكدت تقارير محلية ووسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، أن الغارات استهدفت 4 مواقع رئيسة، وهي خزانات الوقود ومنشآت تكرير في ميناء الحديدة، ومركز لتوليد وتوزيع الكهرباء تابع لشركة الكهرباء، ومكاتب إدارية تابعة لشركة النفط إضافة إلى طريق صنعاء.

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر غربية ووسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي، إن سلسلة غارات استهدفت الحديدة لا سيما ميناء الحديدة، تركزت صوب منشآت لتكرير النفط في الميناء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 12 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الغارات التي استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

وأضافت أن الضربة تأتي ردا على استهداف الحوثيين تل أبيب قبل يومين، ما أسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي وجرح آخرين.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".

وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة"، دون ذكر مصدرها أو نتائجها.

بدوره، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، في خبر مقتضب: "تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة.