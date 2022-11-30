كيم كارداشيان تحصل على نفقة لأطفالها بقيمة 200 ألف دولار شهريًا من كانية ويست

منى مصلح

أمرت المحكمة نجم الراب الأمريكي كانيية ويست بدفع 200 ألف دولار شهريا إلى طليقته كيم كارداشيان، كنفقة لأطفالهما الأربعة، الذين سيتقاسمان حضانتهم بالتساوي.

نصت وثائق المحكمة على أنه يتعين على الطرفين التشاور مع بعضهما بخصوص القرارات الرئيسية المتعلقة برعاية أطفالهما.

كيم وكانييه وأطفالهما

قالت كيم كارداشيان، 42 عاما، في وقت سابق إنها تريد إنهاء زواجها من مغني الراب الشهير، مؤكدة أن الطلاق من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتهما.

لكن كانييه، 45 عامًا، حاول مرارا تفادي الانفصال، لكنه لم ينجح، بسبب رغبة كيم الملحة.

كيم كانييه