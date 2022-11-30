كيم كارداشيان تحصل على نفقة لأطفالها بقيمة 200 ألف دولار شهريًا من كانية ويست

قالت كيم كارداشيان، 42 عاما، في وقت سابق إنها تريد إنهاء زواجها من مغني الراب الشهير، مؤكدة أن الطلاق من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتهما.

لكن كانييه، 45 عامًا، حاول مرارا تفادي الانفصال، لكنه لم ينجح، بسبب رغبة كيم الملحة.