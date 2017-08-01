شارابوفا تتقدم في بطولة ستانفورد للتنس

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثاني في بطولة ستانفورد للتنس للسيدات أمس الاثنين.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،فازت شارابوفا على الأمريكية جنيفر برادي بمجموعتين مقابل واحدة ،وبواقع 6-1 و4-6 و6- صفر.

وصعدت الكرواتية آنا كونيوه ،المصنفة الخامسة، إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافستها مارينا إيراكوفيتش ،لاعبة نيوزيلندا، التي كانت متأخرة بنتيجة 6-3 و1- صفر.

وتفوقت الأمريكية كايلا داي على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-2.

وصعدت الأوكرانية ليسيا تسورينكو ،المصنفة السابعة، إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإسبانية لارا أروابارينا فيسينو بواقع 6-3 و6-3.

كما تفوقت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا على الأمريكية دانييلي لاو 6-4 و6-3.