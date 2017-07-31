لن تصدق.. أندرتيكر لديه فوبيا من هذه الخضار

كشف مدير الأعمال السابق للمصارع الحانوتي أو مثلما يعرف بـ “أندرتيكر” أنه لديه فوبيا من الخضراوات.

منذ 27 عاماً والمصارع “أندرتيكر” من أبرز النجوم المهيمنة على حلبة المصارعة الحرة في اتحاد “WWE”ّ، حيث يزرع الرعب في قلوب خصومه من خلال إطلالته المميزة وموهبته الكبيرة.

وقد اعتاد الحانوتي وضع ضحيته داخل تابوت بعد أن يهزمه، مما يزيد من الطلة الاستثنائية له، إلا أن هذا المصارع الصنديد يخشى بشدة من الخضراوات.

ويقول مدير أعماله السابق بول بيرر “في الحقيقة يخاف أندرتيكر من الخضراوات”.

تحدث “بول بيرر ” المرافق الدائم ومدير الأعمال السابق لأسطورة المصارعة الحرة “أندرتيكر” في حديث تليفزيوني وكشف خوف الأسطورة من بعض الخضراوات، فهو لا يستطيع على سبيل المثال تحمّل الخيار.

وقال إنه رأى أسطورة المصارعة يتَقَيَّأَ عندما شاهد شريحة صغيرة من الخيار تطفو فوق كوب الشاي الخاص به.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “وليم مودي”، وهو الاسم الحقيقي لبول، هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يخمّن سبب الفوبيا الكبيرة لأندرتيكر من الخيار بحكم علاقته الكبيرة بالمصارع.

وأضاف بول “ربما يكون ذلك بسبب شيء ما حدث خلال طفولته مثل أن تكون أمه قد قامت بإعداد الخيار له في وقت لم يكن يريد أن يتناوله أو أنه أجبر عليه.

وتحدث المذيع “بروس بريتشارد”، المسؤول منذ فترة طويلة باتحاد المصارعة الحرة خلال برنامجه ” Something to wrestle “عن بعض الوقائع المثيرة لأوين هارت المصارع السابق مستعرضاً أنه كان يقوم بإرسال الخنازير إلى مكتب “فينس مكمان””.

وقام “باول بيرر” باتهام “أوين هارت” بأنه المسؤول عن وضع الخيار في مشروبات الحانوتي.

وكان “أوين هارت” يضع بعض شرائح الخيار بقاع الكوب المحتوي على المشروب لكي لا يدرك أندرتيكر أن المشروب فيه خيار إلا بعد النظر بوجه “أوين هارت”.

وروى ضيف الحلقة بالبرنامج “كونرد طومسون “بعض الحكايات التى كانت تتداول في ذلك الشأن مثل وضع “أوين” بعضا من شرائح الخيار داخل أحذية “أندرتيكر” وكذلك واقعة سابقة حدثت قبل مباراة جمعت بين كل من “أوين هارت” و “أندرتيكر” حيث قام أوين بإخفاء بعض شرائح الخيار بملابس أندرتيكر، الأمر الذي كان يفقده أعصابه.