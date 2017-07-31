مذيعة BBC تواصل إثارتها مجددًا أثناء تقديمها بطولة العالم للسباحة (صور)

ظهرت المذيعة الإنجليزية هيلين سكيلتون بشكل مثير مرة أخرى أثناء تغطيتها لبطولة العالم للسباحة، التي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر، إذ ارتدت فستانًا أبيضَ مثيرًا.

وكان برفقة المذيعة المثيرة للجدل كل من مارك فورستر وريبيكا أديلتون خلال المنافسات، لكن المذيعة الحسناء البالغة من العمر 34 عاما كانت الأكثر لفتا للانتباه.

ولا تعد هذه، المرة الأولى التي تلفت خلالها “سكيلتون” الأنظار أثناء تقديمها لمنافسات رياضية، إذ سبق لها خلال تغطية قناة BBC للألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن ظهرت في الاستوديو عارية الفخدين.

وتعتبر المذيعة الحسناء ذات شعبية كبيرة وتثير دائما الجدل بتصرفاتها.